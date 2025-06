Calcio confronto tra Gabriele Gravina e Luciano Spalletti dopo la figuraccia in Norvegia | testa alla Moldova e poi?

La recente sconfitta dell’Italia in Norvegia ha scosso il mondo del calcio, lasciando grandi interrogativi sul futuro della nostra Nazionale. Tra analisi delle responsabilità e strategie da rivedere, si confrontano due figure chiave: Gabriele Gravina, presidente della FIGC, e Luciano Spalletti, allenatore della squadra. Quale tra i due emerge come protagonista di questa crisi e quale potrebbe essere la strada per risollevarsi? La partita contro la Moldova sarà decisiva per capire se ci sarà un'inversione di rotta.

Un’altra brutta pagina per il calcio italiano. Ieri sera, a Oslo, la Nazionale di calcio è stata nettamente sconfitta dalla Norvegia (3-0) nel suo primo impegno della fase a gironi delle qualificazioni ai Mondiali 2026. Un ko pesantissimo che rischia di compromettere il percorso degli azzurri verso l’accesso diretto alla fase della rassegna iridata. Al di là delle assenze di diversi giocatori titolari, a colpire in negativo è stato l’atteggiamento. L’aver subìto tre gol solo nel primo tempo, da una formazione pur in forma come quella scandinava, ha posto l’accento sulle grandi difficoltà della formazione tricolore. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calcio, confronto tra Gabriele Gravina e Luciano Spalletti dopo la figuraccia in Norvegia: testa alla Moldova e poi?

