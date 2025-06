Calcio a 5 semifinale playoff | Napoli Futsal-Feldi Eboli promette spettacolo

Il grande spettacolo del calcio a 5 sta per tornare con la semifinale dei playoff tra Napoli Futsal e Feldi Eboli: due formazioni pronte a sfidarsi in una battaglia all’ultimo secondo. Ricordi di successi passati e rivalità acerrime si intrecciano in questa sfida che promette emozioni intense e colpi di scena. Chi alzerà il trofeo quest’anno? La sfida è aperta, e il futuro scriverà un nuovo capitolo di storia.

Tempo di lettura: 2 minuti Basta questo per rievocare dolci ricordi alla Feldi Eboli che, nelle ultime due occasioni in cui ha incrociato i partenopei in una semifinale è riuscita poi ad alzare il trofeo. E’ successo nel 2023 quando fu Tricolore, è successo quest’anno in Coppa Italia. Lo scorso anno, invece furono i partenopei ad eliminare le volpi nei quarti di finale. Le strade delle due squadre sembrano essere destinate ad incrociarsi ogni anno, conferma della crescita del calcio campano come abbiamo approfondito QUI. I ragazzi di mister Luciano Antonelli proveranno a ripetersi per mettere il muso avanti nella contesa contro i partenopei, che assegnerà un posto nella finalissima contro Ecocity Genzano o Meta Catania. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Calcio a 5, semifinale playoff: Napoli Futsal-Feldi Eboli promette spettacolo

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Semifinale Calcio Playoff Napoli

Bagnolo calcio a 5 in semifinale playoff Serie B contro Jesi: sfida tra attacco e difesa - Il Bagnolo Calcio a 5 affronta la semifinale playoff di Serie B contro Jesi, con l’obiettivo di scrivere una nuova pagina di storia.

Tutti al PalaJacazzi di Aversa Il @NapoliFutsal si gioca l'accesso alle semifinali dei playoff scudetto Venerdì 30 maggio Ore 20:30 Diretta streaming gratuita sul canale @YouTube della Divisione Calcio a 5. https://ildiariodidario.it/napoli-futsal- Partecipa alla discussione

Mentre Napoli e Inter si giocano lo scudetto, c'è un club che sta ancora inseguendo l'impresa delle imprese. L'incredibile storia dell'Audace Cerignola per cui tutti dovrebbero fare il tifo Finito nel Guinness dei Primati per la più lunga attesa (85 anni) intercorsa tr Partecipa alla discussione

MoMap Napoli Futsal-Pomezia 4-1: azzurri in semifinale playoff - E ora la Feldi Eboli. Verdetto chiaro al PalaJacazzi di Aversa, dove capitan Fernando Perugino e compagni calano il poker e archiviano i quarti playoff. I ... Si legge su msn.com

Futsal Finals, Under 19: semifinali playoff a Cesena, segui LIVE e DIRETTE YOUTUBE. FOTOGALLERY - A Cesena si culla un sogno a forti tinte tricolore. Le semifinali scudetto Under 19 cominciano con il derby tra i campioni in carica della Roma 1927 e lo Sporting Hornets, a seguire Meta Catania-Mestr ... divisionecalcioa5.it scrive

Primavera 2, finale playoff: il Napoli sfiderà l’Entella a Cercola - Il Napoli Primavera ha la seria possibilità di essere promosso in Primavera 1. Già, perché oggi ha battuto il Como in trasferta 1-2 grazie a una doppietta ... Da iamnaples.it

Semifinale Playoff Napoli - Sambenedettese 2-0, serie C1 2004-2005