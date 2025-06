Calci e pugni anche in faccia sei anni di convivenza da incubo per una donna invalida

Un incubo durato troppo a lungo, segnato da violenza e dolore, che ora finalmente emerge alla luce della giustizia. La storia di questa donna invalida, costretta a tollerare sei anni di vessazioni fisiche e psicologiche, ci ricorda quanto sia fondamentale combattere ogni forma di abuso. Solo attraverso il coraggio di denunciarlo, possiamo sperare in un futuro di rispetto e tutela per tutti.

LECCE – Il modo di risolvere le discussioni? Per quell’uomo, uno solo: calci e pugni, fino a farla sanguinare o a provocarle disturbi al campo visivo. Una convivenza da incubo, quella vissuta da una donna, peraltro già sofferente di invalidità . Sei anni durante i quali avrebbe patito vessazioni. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Calci e pugni anche in faccia, sei anni di convivenza da incubo per una donna invalida

