Calci e disprezzo altro che Pride | ad Avellino si marcia perché l’odio non è un’opinione

In un clima di tensione e rivolta, Avellino si prepara a scendere ancora una volta in piazza, perché l’odio non può essere solo un’opinione. La passione, il dolore e la rabbia esplodono nel silenzio di chi sente che le parole scritte sui documenti ufficiali spesso non sono altro che vuote promesse. È ora di risvegliare le coscienze e far sentire la voce di chi non si arrende.

Scenderanno in piazza. Ancora. Perché no, non è bastato. Perché no, non è vero che ormai "avete ottenuto tutto". Perché quello che è scritto sulla carta — quella patinata, quella istituzionale, quella che profuma d'inchiostro e ipocrisia — spesso resta lì. Morto. Inerte. Non vissuto. Non.

