Calabria inclusiva | la Regione apre le porte a un turismo senza barriere

La Calabria si distingue come esempio di progresso e accoglienza, aprendo le porte a tutti i viaggiatori grazie al progetto "Calabria inclusiva, un viaggio per tutti". Questa iniziativa pionieristica mira a creare un turismo accessibile e senza barriere, trasformando la regione in una meta attrattiva e inclusiva. Con un finanziamento dedicato, la Calabria si impegna a costruire un futuro più equo e aperto, dove ogni persona può scoprire le meraviglie di questa terra straordinaria.

La Calabria si conferma protagonista nella costruzione di un futuro piĂą inclusivo, scegliendo di abbattere le barriere anche nel settore turistico. Con il progetto "Calabria inclusiva, un viaggio per tutti", la Regione ha presentato una proposta concreta e lungimirante, ottenendo un finanziamento. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Calabria inclusiva: la Regione apre le porte a un turismo senza barriere

In questa notizia si parla di: Calabria Inclusiva Regione Barriere

Turismo-Calabria inclusiva, un viaggio per tutti, Capponi: “La Calabria apre le porte a un futuro senza barriere” - La Regione Calabria si conferma protagonista nella promozione dell’inclusione e dell’accessibilità, anche nel settore turistico. Grazie alla partecipazione all’Avviso pubblico emanato con il decreto i ... Secondo msn.com

La Regione Calabria ha assegnato al Comune di San Giovanni in Fiore un finanziamento destinato alla Biblioteca comunale - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... Si legge su msn.com

Regione Calabria, transizione digitale: presentati i risultati del progetto “Citizen Inclusion” - Stiamo predisponendo un protocollo tra Regione Calabria, Unical, Dipartimento nazionale della ... e impegno verso la costruzione di un ambiente digitale inclusivo e senza barriere, in grado di ... calabria.gazzettadelsud.it scrive

Anna e l'incubo di essere disabile a Reggio Calabria: Non è una città per noi, neanche le pedane