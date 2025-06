Cala il sipario sul 49 torneo di tennis dell’Accademia | Il segreto del successo? I nostri volontari

Il sipario si chiude sulla 49ª edizione del Torneo di tennis dell’Accademia, un evento che ha dimostrato come il successo possa essere raggiunto grazie alla dedizione dei nostri volontari. Con oltre 400 giocatori, più di 2.300 screening gratuiti e un traguardo di tre milioni di euro in solidarietà, questa manifestazione è stata un vero esempio di impegno, passione e solidarietà. Il segreto? È nel cuore di chi crede nel cambiamento.

Bergamo. Oltre 400 giocatori, tra tennis e padel, più di 2.300 screening gratuiti eseguiti, il traguardo dei tre milioni in solidarietà raggiunto e una cena di gala che ospiterà circa 600 invitati, tra autorità locali, regionali e nazionali del mondo dello sport, dello spettacolo, della politica e della società civile. Sono i numeri che hanno caratterizzato la 49esima edizione del torneo dell’ Accademia dello Sport per la Solidarietà di Bergamo, che venerdì 6 giugno ha visto il proprio epilogo in una partecipatissima serata finale. Cala il sipario e, come naturale che sia, è tempo di fare un primo bilancio a caldo di quello che hanno rappresentato queste due settimane e mezzo per l’associazione guidata da un infaticabile Giovanni Licini. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Cala il sipario sul 49° torneo di tennis dell’Accademia: “Il segreto del successo? I nostri volontari”

