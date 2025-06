Cagnolina sfregiata dalla malattia cerca una famiglia che la ami

Ninuccia, dolce cagnolina vittima di una battaglia contro la leishmaniosi, porta sul muso i segni della sua coraggiosa lotta. Salvata dall’Associazione Oraa odv in provincia di Lecce, sogna ancora di trovare una famiglia che la ami per quello che è, nonostante le cicatrici. Perché ogni anima merita affetto e cura, e Ninuccia merita di vivere una seconda possibilità , circondata da calore e serenità . Continua a leggere.

Ninuccia, cagnolina salvata in provincia di Lecce dall’Associazione Oraa odv, porta sul muso le cicatrici della leishmaniosi. Nonostante la malattia, aspetta una famiglia che veda oltre il suo aspetto e le regali amore e una vita dignitosa fuori dal canile. 🔗 Leggi su Fanpage.it

