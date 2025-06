Cagnolina rinchiusa in gabbia senza cibo e acqua nel Casertano

Una scena davvero sconvolgente nel Casertano: Nairobi, una dolce cagnolina dimenticata in una gabbia di lamiere senza cibo né acqua, ha trovato finalmente salvezza grazie all’intervento dei Carabinieri. La sua storia mette in luce l’importanza di tutelare i nostri amici a quattro zampe e di denunciare ogni forma di maltrattamento. Continua a leggere per scoprire come si è conclusa questa vicenda e come puoi fare la tua parte.

Nel Casertano, i Carabinieri hanno salvato Nairobi, una cagnolina trovata rinchiusa in una piccola gabbia di lamiere, senza cibo né acqua. Il suo umano, un 47enne di Marcianise, è stato denunciato per maltrattamento di animali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

