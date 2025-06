Cadavere di donna trovato in un sacco della spazzatura | a breve distanza il corpo senza vita di una bimba

Una scena agghiacciante emerge tra le vie di Roma: il ritrovamento di una bimba di pochi mesi all’interno di Villa Pamphili si intreccia con un secondo, sconvolgente episodio. A poca distanza, un sacco della spazzatura cela il corpo senza vita di una donna, lasciando la comunità sgomenta e in cerca di risposte. Le indagini sono in corso per far luce su questa drammatica sequenza e trovare giustizia per le vittime.

Prima il ritrovamento del corpo senza vita di una bimba di pochi mesi all'interno di Villa Pamphili, a Roma. Poi, la seconda sconvolgente notizia: a poca distanza dal primo c'è un secondo cadavere. Secondo le prime informazioni apparterrebbe a una donna. Il corpo è stato trovato coperto da un. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Cadavere di donna trovato in un sacco della spazzatura: a breve distanza il corpo senza vita di una bimba

