Caccia al vice-Lukaku | sondaggio per Bonny del Parma valutazione da 25 milioni

Nel mercato delle punte, il Napoli si muove con determinazione alla ricerca del sostituto ideale per Lukaku. Sull’onda di un sondaggio molto concreto, si fa il nome di Bonny del Parma, valutato circa 25 milioni di euro. Una mossa strategica per rafforzare l’attacco e mantenere alte le ambizioni in vista della nuova stagione. La sfida è aperta: il futuro dell’attacco partenopeo potrebbe essere scritto proprio qui.

Il Napoli continua a lavorare sottotraccia per completare la rosa in vista di

