Ca Ma Cerretese Pallavolo | a un passo dalla promozione in Serie C

La Ca.Ma. Cerretese Pallavolo si avvicina a un traguardo storico: la promozione in Serie C, un risultato che coronerebbe una stagione impeccabile. Con 29 vittorie su 29 partite e un dominio totale nel girone B di Serie D, le biancoverdi si preparano a scrivere un nuovo capitolo di successo. È il momento di credere nel sogno: la ciliegina sulla torta è ormai a portata di mano.

Manca la ciliegina sulla torta ad una stagione fin qui da incorniciare per la Ca.Ma. Cerretese Pallavolo. Con 29 vittorie in altrettante partite, le biancoverdi sono a un passo dalla promozione in Serie C. Dopo aver dominato il girone B di Serie D con 75 punti conquistati sui 78 disponibili, unica squadra imbattuta di tutti i campionati regionali, le ragazze di coach Marco Angiolini hanno proseguito la loro marcia trionfale anche nei play-off promozione contro le due vincenti degli altri gironi della prima fase. Nel debutto a Calci le ‘medicee’ si sono imposte con un netto 3-0, mentre nella seconda giornata hanno piegato 3-2 in casa il Chianti Volley. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ca.Ma. Cerretese Pallavolo: a un passo dalla promozione in Serie C

In questa notizia si parla di: Promozione Serie Cerretese Pallavolo

Maceratese in Serie D: la promozione di De Cesare e la stagione da cardiopalma - La Maceratese celebra la promozione in Serie D dopo una stagione intensa e ricca di sfide. Nicolò De Cesare, diesse del club, sottolinea l'importanza del lavoro di squadra tra società , giocatori e tifosi.

Ca.Ma. Cerretese Pallavolo: a un passo dalla promozione in Serie C - Manca la ciliegina sulla torta ad una stagione fin qui da incorniciare per la Ca.Ma. Cerretese Pallavolo. Con 29 vittorie in altrettante partite, le biancoverdi sono a un passo dalla promozione in Ser ... Lo riporta msn.com

Cerretese Pallavolo punta alla promozione in Serie C nel 50° anniversario - La Cerretese Pallavolo, partita con l’obiettivo playoff ... soddisfazione di aver raccolto 24 vittorie su altrettante partite giocate. In Serie D non ci sono promozioni dirette, ma la Cerretese, prima ... Scrive sport.quotidiano.net

Cerretese Pallavolo punta alla promozione in Serie C nel 50° anniversario - La Cerretese Pallavolo, forte di 24 vittorie, si prepara ai playoff per la promozione in Serie C nel suo 50° anniversario. La Cerretese Pallavolo, partita con l’obiettivo playoff, ha acquisito ... Secondo lanazione.it

Video di fine stagione 2017-18 Cerretese Pallavolo Primo Livello