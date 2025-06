byron e risorgimento il guardian sui musei

Il prestigioso ‘The Guardian’ accende i fari sul patrimonio museale di Byron e del Risorgimento a Ravenna, attirando l’attenzione internazionale su questi tesori culturali. Un reportage speciale, sia cartaceo che digitale, mette in luce l’incanto suscitato dalla Regina Camilla al museo dedicato a Lord Byron, e il successo della copertura online, con milioni di visualizzazioni quotidiane, testimonia quanto questi musei siano un punto di riferimento imprescindibile per la storia e la cultura mondiale.

È il prestigioso ‘The Guardian’ ad accendere questa settimana un nuovo importante riflettore mondiale sui musei Byron e del Risorgimento. Ai due siti ravennati, il quotidiano londinese dedica uno speciale reportage sia sull’edizione cartacea, dove nel titolo si cita espressamente "la Regina Camilla affascinata dal museo dedicato a Lord Byron". Sia sull’edizione online che, con i suoi quattro milioni di visualizzazioni ogni giorno, è uno dei media più seguiti oltre che più considerati per autorevolezza al mondo. Sono passati sei mesi dall’inaugurazione dei musei Byron e del Risorgimento, ideati da Antonio Patuelli, presidente della Cassa di Ravenna e realizzati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, presieduta prima da Lanfranco Gualtieri, poi da Ernesto Giuseppe Alfieri e ora da Mirella Falconi Mazzotti: praticamente ogni settimana la grande stampa internazionale racconta i musei che conquistano tutti, visitatori e visitatrici, inviati internazionali, giovanissimi e giovanissime, famiglie, turiste e turisti di passaggio, studiose e studiosi di Byron, per lo straordinario doppio linguaggio della sua narrazione, quello dei cimeli e dei documenti e quello digitale e multimediale per i quali i musei sono tra i più moderni al mondo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it