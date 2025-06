Buonanotte a Teheran – Critical Zone in anteprima al Milano Film Festival e Biografilm | il regista Ahmadzadeh lo ha girato clandestinamente

Buonanotte a Teheran: un’intensa anteprima che svela il lato oscuro della capitale iraniana, attraverso l’occhio clandestino del regista Ahmadzadeh. In "Critical Zone", seguiamo Amir, un drogato e solitario spacciatore, tra le strade infinite e illuminate fiocamente dalla notte. Un viaggio visivo e narrativo che ci immerge in un mondo nascosto e ribelle, pronto a sorprendere e coinvolgere gli spettatori al Milano Film Festival e Biografilm.

C'è una sorta di taxi zeppo di droghe che si aggira nella notte per le strade di Teheran. Lo guida Amir (Amir Pousti), un catatonico e barbuto spacciatore con una t-shirt slabbrata, abituato a dividere l'appartamento con un bulldog e orientato tra gli infinti identici dedali stradali dalle indicazioni di un robotico GPS. Un lungo magmatico ribelle esterno notte a sottili fioche luci naturali (lampioni, fari, luci interne di automobili) caratterizza " Buonanotte a Teheran-Critical zone". Il film di Ali Ahmadzadeh girato clandestinamente nella capitale iraniana, in prima italiana contesa per qualche ora sia al Milano Film Festival che al Biografilm di Bologna.

