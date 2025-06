Buon compleanno Pippo Baudo Enrico Montesano Cafu…

Oggi, 7 giugno, celebriamo una giornata ricca di sorrisi e ricorrenze speciali! Tra personaggi del mondo dello spettacolo, dello sport e della cultura, tanti compiono gli anni: da Pippo Baudo a Enrico Montesano, da Cafu a Tom Jones e molti altri ancora. Un brindisi a tutti loro, che con il loro talento e passione rendono il mondo più luminoso. E tu, chi conosci o vorresti festeggiare?

Buon compleanno Pippo Baudo, Enrico Montesano, Cafu, Tom Jones, Paolo Menzione, Angelo Provasoli, Gaetano Silvestri, Marco Muller, Paolo Barelli, Carlo Perrone, Aldo Brizzi, Filippo Fossati, Alberto Nagel, Patrizia Ciofi, Giovanni di Giorgi, Francesco Longo, Giulio Golia, Fabio Vignaroli, Giacomo Pastorino, Roberto Maurantonio, Davide Candellaro, Michele Calvi, Giulia Colombo, Edoardo Miriantini. Oggi 7 giugno compiono gli anni: Carlo Calzà, ex pattinatore; Raniero Vanni d’Archirafi, diplomatico; Paolo Menzione, giornalista; Vincenzo Ruggero Manca, militare, politico; Alfredo Pastore, ex calciatore; Giorgio Vittorio dal Piaz, geologo; Pippo Baudo, conduttore tv, paroliere, compositore; Giampaolo Bettamio, politico; Carlo Cervetto, ex calciatore; Giuseppe Cosma, ex calciatore; Carlo Mascheroni, equitazione; Tom Jones, attore, cantante; Paolo Pejrone, architetto; Carlo Alberto Contini, compositore, paroliere; Angelo Provasoli, accademico, economista, ex presidente RCS; Domenico Sigalini, vescovo. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Buon compleanno Pippo Baudo, Enrico Montesano, Cafu…

"Buon compleanno Noemi": a Francavilla un evento per festeggiare bambini che affrontano sfide straordinarie - In occasione del compleanno della piccola Noemi Sciarretta, l’associazione Progetto Noemi organizza un evento speciale a Francavilla per celebrare i bambini che affrontano sfide straordinarie.

Pippo Baudo torna in video al Tg2: “Grazie a tutti per gli auguri”, mancava da due anni in tv - Nel giorno del suo ottantasettesimo compleanno, Pippo Baudo è intervenuto al Tg2 per ringraziare i telespettatori dell'affetto a lui tributato. Il decano dei conduttori televisivi è stato ... Riporta fanpage.it

Auguri di buon compleanno, Pippo! - “E’ con grande affetto che, interpretando il sentimento di tutta la Rai, ci sentiamo vicini a Pippo Baudo nel festeggiare il suo compleanno. Un affetto sincero, che nasce dalla consapevolezza che ... Segnala rai.it

Pippo Baudo come sta: oggi il compleanno (spegne 88 candeline). Le condizioni di salute - Pippo Baudo ha festeggiato il suo 88esimo compleanno e, attraverso un'intervista rilasciata a "Gente", ha rassicurato i fan sulle sue condizioni di salute, nonostante recenti rumors su problemi ... Segnala msn.com

