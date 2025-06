budokan karate san mauro pascoli brilla ai campionati nazionali fikta

Budokan Karate di San Mauro Pascoli si conferma protagonista ai Campionati Nazionali Fikta presso l’OPQuad Arena di Monza. Gli atleti, guidati dai maestri Daniele Arcangeli e Andrea Silenzi, hanno brillato con prestazioni eccezionali, soprattutto tra i giovani talenti. La squadra di kata, composta da Babino, Del Fabbro e Pantaleoni, ha conquistato il terzo posto su 18, mantenendo il prestigioso podio dello scorso anno. Risultati che dimostrano come la passione e il duro lavoro portino sempre successi...

Grande successo per gli atleti agonisti del Budokan Karate di San Mauro Pascoli che sono stati protagonisti ai Campionati Nazionali Fikta presso l’ Opiquad Arena di Monza. Nella scuola dei maestri Daniele Arcangeli e Andrea Silenzi, a brillare sono i più giovani, con la squadra di kata composta da Babino, Del Fabbro e Pantaleoni che si è classificata al terzo posto su 18 partecipanti, confermando il podio dello scorso anno. Ottimi risultati anche nelle gare individuali con il quarto posto nella specialità kata speranze per Giorgio Pantaleoni, senza dimenticare la medaglia d’argento nel kata e di bronzo nel kumite per Lorenzo Babino nella categoria cadetti, che si è distinto in una poule da 50 atleti di grande livello tecnico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it