Buchanan e David show in Canada-Ucraina! Inter un occhio?

Tajon Buchanan e Jonathan David hanno brillato regalando al Canada una vittoria emozionante contro l’Ucraina, lasciando tutti a bocca aperta. Con il 4-2 finale, i due talenti sono finiti sotto i riflettori e attirano l’attenzione di club importanti come l’Inter, che li tiene d’occhio in vista di future mosse di mercato. Oggi i…

Tajon Buchanan e Jonathan David hanno regalato la vittoria al Canada nell’amichevole contro l’Ucraina. 4-2 il risultato del match, l’Inter riguardi ciò che è successo! SEGNALI DI MERCATO – Tajon Buchanan è in prestito al Villarreal in Spagna e ancora non si ha la sicurezza che venga riscattato, mentre Jonathan David è svincolato e potrà accasarsi ad un nuovo club a parametro zero. L’ Inter osserva entrambi, per un motivo o per un altro. Oggi i due giocatori hanno vinto l’amichevole con il Canada contro l’ Ucraina con il risultato di 4-2 e sono stati assoluti protagonisti. I primi due gol portano praticamente il loro marchio. 🔗 Leggi su Inter-news.it