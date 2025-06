Brutta caduta in moto giovane soccorso in via XI Febbraio a Lecco

Una giornata intensa per i soccorritori lecchesi, che hanno dovuto intervenire due volte nella stessa mattinata per prestare aiuto a giovani coinvolti in incidenti stradali. La prima, una brutta caduta in moto su via XI Febbraio, ha richiesto l’intervento immediato del 118 per soccorrere un giovane ferito. Un episodio che sottolinea quanto sia fondamentale rispettare le regole e mettere sempre la sicurezza al primo posto.

Doppio intervento dei soccorsi del 118 nella tarda mattinata di sabato 7 giugno a Lecco città e a Olgiate Molgora per prestare aiuto a due minorenni rimasti feriti a seguito di incidenti stradali. Il primo sinistro è avvenuto alle ore 11.05 in via XI Febbraio, a poca distanza dal centro. 🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - Brutta caduta in moto, giovane soccorso in via XI Febbraio a Lecco

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Lecco Febbraio Brutta Caduta

Airuno, brutta caduta in bici per un 12enne - La dinamica esatta della caduta è ancora al vaglio delle forze ... Presenti anche i Vigili del Fuoco di Lecco e i Carabinieri della Compagnia di Merate, allertato ma poi fatto rientrare anche ... Si legge su msn.com

Abbadia, 17enne cade in moto in galleria. A Lecco un centauro di 49 anni muore per malore - Abbadia Lariana (Lecco), 22 aprile 2025 – Brutta caduta in moto per un ragazzo di 17 anni. L'incidente è successo nel pomeriggio di oggi ad Abbadia Lariana, nella galleria di ingresso sulla ... Lo riporta msn.com

FA UN MEGA INCIDENTE IN MOTO... PAZZESCO!!