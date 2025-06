Brucia deposito di elettrodomestici bombole e materiale infiammabile | il sindaco chiede aiuto alle autobotti private

Un vasto incendio ha sconvolto la contrada Montagna a Canicattì, innescando un'emergenza di proporzioni pericolose. Tra elettrodomestici, bombole di gas e materiali infiammabili, il rischio di esplosioni è stato altissimo. Il sindaco, preoccupato per la sicurezza pubblica, ha chiesto l’aiuto delle autobotti private per contenere le fiamme e proteggere la comunità. Momenti di paura e un forte senso di solidarietà si sono susseguiti in questa lotta contro il fuoco.

Momenti di paura in contrada Montagna a Canicattì, dove un vasto incendio si è sviluppato all’interno di un terreno privato adibito a deposito di elettrodomestici. All’interno, però, c’erano anche bombole di gas e altro materiale infiammabile con il rischio di esplosioni. A notare l’incendio è. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Brucia deposito di elettrodomestici, bombole e materiale infiammabile: il sindaco chiede aiuto alle autobotti private

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Deposito Elettrodomestici Bombole Materiale

Parcheggio adibito a deposito di materiale esplodente: sequestrate 500 bombole di GPL - I controlli eseguiti dai militari delle Fiamme Gialle hanno consentito pertanto di sottoporre a sequestro 501 bombole contenenti complessivamente 1.865 kg di prodotto petrolifero liquido, in quanto il ... Da marsalalive.it

Parcheggio adibito a deposito di materiale esplodente, sequestrate 500 bombole di GPL - I controlli eseguiti dai militari delle Fiamme Gialle hanno consentito pertanto di sottoporre a sequestro 501 bombole contenenti complessivamente 1.865 kg di prodotto petrolifero liquido, in quanto il ... sicilianews24.it scrive

Palermo. Parcheggio adibito a deposito di materiale esplodente: sequestrate 500 bombole di g.p.l. - I controlli eseguiti dai militari delle Fiamme Gialle hanno consentito pertanto di sottoporre a sequestro 501 bombole contenenti complessivamente 1.865 kg di prodotto petrolifero liquido, in quanto il ... Da libertasicilia.it

Noleggio Scala per traslochi a Caserta