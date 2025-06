Brivido e mistero in città É il Festival Giallo Grosseto

Se ami il brivido, il mistero e le atmosfere noir, il Festival Giallo Grosseto è l’evento che non puoi perdere. Una giornata dedicata alla grande letteratura italiana, tra incontri con autori, workshop e sorprese inaspettate. Vieni a scoprire come il cuore pulsante di Grosseto si trasforma nel palcoscenico del giallo nostrano, regalando emozioni e suspense a ogni angolo. Preparati a vivere un’esperienza indimenticabile nel mondo del noir!

GROSSETO Una giornata intera dedicata al brivido, alla suspense e alla grande letteratura italiana. Oggi la Pro Loco di Grosseto in piazza del Popolo 3 si trasforma nel cuore pulsante del noir nostrano. Il Festival Giallo Grosseto - organizzato dalla Pro Loco, da La Farfalla O.D.V e dalla Fondazione Villa Elena Maria, con la direzione artistica dello scrittore Carlo Legaluppi e in collaborazione con la Libreria Mondadori Centro Storico Grosseto - unisce scrittura, televisione, teatro e musica in un cocktail esplosivo di emozioni. La manifestazione prende il via alle 10 con un’occasione unica per gli aspiranti scrittori: il Laboratorio sui meccanismi della tensione, condotto da Roberto Carboni, affermato scrittore e docente di scrittura creativa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

