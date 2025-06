Bresso trovato morto un uomo in un appartamento | in caserma i coinquilini

Una notte di mistero e tensione a Bresso, nel Milanese, dove i carabinieri hanno scoperto il cadavere di un uomo in un appartamento vicino al Parco Nord. I coinquilini, presenti al momento del tragico evento, sono stati ascoltati in caserma mentre la scena si svela tra segreti e interrogativi. Secondo una prima ricostruzione, le indagini puntano a chiarire le cause di questa drammatica vicenda, lasciando aperti molti interrogativi sulla veritĂ dietro questa perdita improvvisa.

Prima la segnalazione della lite, poi il ritrovamento del cadavere all’interno dell’appartamento. È quanto successo questa notte a Bresso, nel Milanese, dove i carabinieri di Sesto San Giovanni, intervenuti dopo la chiamata al 112 dei vicini, hanno trovato morto un uomo di origine nordafricana. Nell’appartamento, vicino al Parco Nord, erano presenti anche i suoi coinquilini, portati in caserma per essere sentiti. Secondo una prima ricostruzione, sembra che la vittima avesse litigato con uno di loro, scatenando una discussione poi degenerata in uno scontro a mani nude. Un’ipotesi che sembra essere rafforzata dall’ assenza di ferite da arma da taglio, ma che dovrĂ essere accertata dal medico legale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it Š Ilfattoquotidiano.it - Bresso, trovato morto un uomo in un appartamento: in caserma i coinquilini

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Appartamento Bresso Trovato Morto

Milano: lite in appartamento a Bresso, morto un uomo - Una drammatica tragedia ha scosso Bresso, nel Milanese, dove un uomo di origini nordafricane è stato trovato senza vita dopo una lite scoppiata nell’appartamento.

Lite in appartamento a Bresso: un morto - L'uomo, un nordafricano, è stato trovato dai Carabinieri intervenuti la scorsa notte, dopo che i vicini avevano segnalato urla dalla casa. In casa c'erano altre persone portate in caserma per essere a ... rainews.it scrive

Milano, lite in appartamento degenera: uomo morto a Bresso - Lite in casa degenera a Bresso, nel Milanese, dove la scorsa notte i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Sesto San Giovanni hanno trovato morto un uomo di origine nordafricana. Lo riporta msn.com

Omicidio a Bresso, morto un uomo dopo una violenta lite con i coinquilini: “Ucciso a mani nude” - Un uomo è stato trovato morto all'interno di appartamento a Bresso (Milano), dove questa notte era stata segnalata una violenta lite ... fanpage.it scrive

Tragedia a Sesto San Giovanni neonata trovata morta in un appartamento