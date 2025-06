Bresso trovato il cadavere di un uomo in casa dopo una lite

Nella tranquilla Bresso, un tragico risveglio: tra le ombre di una notte turbolenta, i carabinieri hanno scoperto un uomo senza vita in un’auto di violenza e mistero. La scena, segnata da urla e colpi, lascia spazio a domande e inquietudini, mentre le indagini cercano di fare luce su questa drammatica vicenda. Tre persone sono state identify e ascoltate: cosa si nasconde dietro questa tragica vicenda?

Nella notte tra il 6 e il 7 giugno a Bresso, alle porte di Milano, una telefonata al numero di emergenza ha segnalato forti rumori, grida e colpi provenienti da un appartamento in via don Vercesi, lasciando presagire una violenta lite. Quando i carabinieri del nucleo Radiomobile di Sesto San Giovanni sono intervenuti, hanno trovato all'interno dell'abitazione un uomo senza vita e privo di documenti. All'interno della casa erano presenti tre uomini, presumibilmente conviventi della vittima, che sono stati accompagnati in caserma per fornire la propria versione dei fatti. Secondo le loro prime dichiarazioni, la situazione sarebbe degenerata dopo un alterco tra uno di loro e l'uomo poi deceduto.

