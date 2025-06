Bresso omicidio in via Don Vercesi | ucciso un uomo dopo lite in casa

Una tragica notte scuote Bresso, dove un uomo ha perduto la vita in un episodio di violenza domestica. L’omicidio, avvenuto in via Don Vercesi, è ancora al centro delle indagini dei carabinieri, mentre la comunità si interroga sulle cause e sulle circostanze di questa drammatica vicenda. Restate con noi per aggiornamenti e approfondimenti su questa vicenda che ha sconvolto la periferia milanese.

Bresso (Milano) – Un omicidio è stato commesso la scorsa notte tra venerdì 6 giugno e sabato 7, a Bresso, comune a nord di Milano. L’aggressione mortale è avvenuta in un’abitazione di via Don Vercesi, strada che congiunge le due principali arterie cittadine, via XX Settembre e via Vittorio Veneto, lambendo il Parco Nord Milano. La vittima è un uomo, da definire ancora i contorni della vicenda su cui indagano i carabinieri. Il post del sindaco. A diffondere la notizia per primo è stato il sindaco Simone Cairo attraverso un post su Facebook che recita così: “Una preghiera per la vittima di un atto di violenza che è avvenuto oggi a Bresso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Bresso, omicidio in via Don Vercesi: ucciso un uomo dopo lite in casa

In questa notizia si parla di: Bresso Omicidio Vercesi Uomo

