Bresh racconta il suo mondo nel nuovo album “Mediterraneo”

Dopo il successo a Sanremo, Bresh svela il suo universo con l’album "Mediterraneo", una raccolta di emozioni e storie che riflettono la sua passione per la musica e la vita. Un viaggio sonoro che unisce culture e sentimenti, creando un ponte tra il cuore e il mare. "Mediterraneo" nasce dalla voglia di condividere esperienze autentiche, lasciando spazio anche a pezzi inediti e ricordi mai dimenticati. Un progetto che promette di coinvolgere e emozionare, perché ogni nota è un invito a scoprire il mondo di Bresh.

(askanews) – A quattro mesi dal suo debutto al Festival di Sanremo Bresh pubblica l'album Mediterraneo. « Mediterraneo nasce perché la cosa più importante secondo me sono gli album e i live e quindi durante la costruzione dell'album è uscito il nome Mediterraneo. Mediterraneo nasce con la voglia di fare musica, abbiamo lasciato fuori tanti pezzi che abbiamo fatto in questi anni, quando è uscito Oro Blu e spero di non buttarli via del tutto. Quelli che usciranno nel disco sono brani più giusti per questo nome, perché è un nome che mi porta speranza, mi fa stare tranquillo». 16 brani che attingono al suo immaginario legato al viaggio, al mare e alla Liguria, il genovese Andrea Brasi, in arte Bresh è tra i cantautori più apprezzati della nuova generazione, e ha un legame fortissimo con la sua terra.