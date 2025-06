Brescia l’incubo fallimento ora è reale | Cellino nel mirino dei tifosi la decisione fa discutere

Il sogno Brescia si trasforma in un incubo: la crisi finanziaria sta portando la storica squadra lombarda sull'orlo del fallimento. Dopo anni di passione e successi, il club rischia di chiudere i battenti, suscitando l'indignazione dei tifosi e l'attenzione dell'intero calcio italiano. La decisione di Massimo Cellino di sospendere i pagamenti e non rispettare le scadenze ha scatenato un vespaio di polemiche, lasciando il futuro del Brescia tutto da riscrivere.

Le ultime sul caso Brescia, ad un passo dal fallimento dopo la penalizzazione e la conseguente retrocessione in Serie C. Tutti i dettagli Massimo Cellino ha deciso: il Brescia chiude i battenti. Dopo 114 anni di storia, la società rischia di scomparire dal calcio professionistico. Il presidente non pagherà gli stipendi né rispetterà la scadenza per

Brescia, ora il rischio fallimento è reale: giornata decisiva, cosa può succedere - Brescia ora affronta il suo momento più cruciale: il rischio di fallimento diventa reale con una giornata decisiva che potrebbe cambiare per sempre il destino del club.

"Cellino non vuole pagare, è irrintracciabile": incubo fallimento per il Brescia - Non hanno lasciato presagire nulla di buono infatti le dimissioni di Stefano Midolo, commercialista e consigliere del Cda, unico con potere di firma in questo momento.

Caos Brescia a un passo dal fallimento: Cellino non paga, cosa succede - Sono definitivamente svanite le speranze che Massimo Cellino possa ottemperare alle scadenze federali e a pagare gli stipendi degli ultimi due mesi dei tesserati del Brescia Calcio.

Brescia Calcio verso il fallimento: Cellino non paga, rischio Dilettanti - Il Brescia Calcio rischia il fallimento e la retrocessione nei Dilettanti dopo 114 anni. Cellino non paga gli stipendi.