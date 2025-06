Brescia cosa succede ora? Il tavolo con Lumezzane Feralpi e Ospitaletto e l’appello agli imprenditori

La città di Brescia si trova ora al centro di un momento di grande incertezza e riflessione, con il tavolo tra Lumezzane, Feralpi e Ospitaletto che si prepara a confrontarsi sui futuri passi da compiere. L’appello agli imprenditori è più forte che mai: è il momento di unirsi e sostenere il riscatto di una realtà sportiva e culturale che rappresenta il cuore pulsante di questa comunità. La speranza è che si possa trovare una via d'uscita per restituire alla città il suo orgoglio calcistico.

Il Brescia non sarà al via della prossima stagione del calcio professionistico. Un verdetto a dir poco duro da assorbire da una città e dai tanti appassionati che seguono con affetto e passione una società che dal 1911 ha saputo scrivere pagine importanti di storia. In estrema sintesi la decisione, tanto ostinata quanto difficile da comprendere (visto che, in fin dei conti, ha cancellato il valore economico della società ed ha aperto la strada verso una soluzione del problema in tribunale), del presidente Massimo Cellino di non onorare i pagamenti necessari per chiudere la stagione in corso e avere così diritto di iscriversi alla prossima ha, di fatto, calato il sipario sul prestigioso volo delle Rondinelle. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Brescia, cosa succede ora? Il tavolo con Lumezzane, Feralpi e Ospitaletto e l’appello agli imprenditori

