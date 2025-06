Brescia Cellino non paga | addio iscrizione Per tre milioni il club sparisce

Una ferita profonda per Brescia: Cellino, dopo aver trascurato i pagamenti, ha deciso di abbandonare il club, sancendo la fine di un’era lunga 114 anni. L’addio ufficiale si avvicina, con un saluto amaro da parte del capitano Bisoli, che denuncia la morte di una tradizione sportiva. È il triste epilogo di un sogno che si sgretola, lasciando tifosi e città senza speranza.

Il presidente ha deciso di far morire la società, scaduti i termini per i versamenti. Il capitano Bisoli: "Calpestati 114 anni di storia". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Brescia, Cellino non paga: addio iscrizione. Per tre milioni il club sparisce

