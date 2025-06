Brescia Calcio | Tifosi in rivolta contro Cellino ma sostengono la squadra

In un terremoto di emozioni che scuote il cuore dei tifosi del Brescia Calcio, la passione non si è spenta di fronte alla crisi. Tra rabbia e speranza, i sostenitori sono scesi in piazza sotto la sede di Cellino, dimostrando che l’amore per la maglia supera ogni difficoltà. In un clima di tensione e desiderio di riscatto, il loro grido di protesta si unisce alla fede nel ritorno alla gloria. All’indirizzo del patron ...

Tristezza, delusione, rabbia. Nella giornata più buia del Brescia Calcio, i tifosi si sono fatti sentire, a più riprese, contro Cellino, ma anche a sostegno della squadra. Ieri pomeriggio alcune decine di sostenitori hanno atteso sotto la sede della società l'ora fatidica, le 15, sperando in un miracolo in cui nessuno credeva, ovvero che Cellino pagasse il dovuto e riaprisse le speranze di veder la squadra in campionato. All'indirizzo del patron del Brescia si sono levati cori di rabbia, mentre applausi sono stati dedicati ai dipendenti. Ieri sera, al Rigamonti, tantissimi tifosi hanno accolto l'invito a riunirsi, alle 21, mentre le forze dell'ordine hanno presidiato piazza della Loggia.

Il Brescia rischia la C: in città scoppia la rabbia di tifosi e ultras. Cori e striscioni contro Cellino - Il Brescia rischia la retrocessione in Serie C, scatenando la rabbia di tifosi e ultras in città. Cori e striscioni contro Cellino evidenziano il disappunto per le irregolarità nei versamenti dei contributi e stipendi, dopo aver appena conquistato la salvezza in Serie B.

Brescia Calcio: Tifosi in rivolta contro Cellino, ma sostengono la squadra - I tifosi del Brescia Calcio esprimono rabbia contro Cellino ma restano fedeli alla squadra, sperando in un futuro migliore. Secondo sport.quotidiano.net

L’agonia del Brescia: Cellino getta…" - Non è solo una squadra di calcio. Ma questo può capirlo solo chi ama lo sport. Chi è bresciano. Massimo Cellino è un business man per sua definizione, non era né… Leggi ... Si legge su informazione.it

Brescia calcio fallito, la scelta illogica di Cellino. Cosa succederà ora - Il Brescia Calcio è ufficialmente fallito. Una scelta illogica quella di Massimo Cellino. Quali sono gli scenari per il futuro ... msn.com scrive

I tifosi sotto la Loggia, fischi per tutti, insulti a Cellino