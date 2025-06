Brescia 57enne devasta due negozi in centro | arrestato grazie alle telecamere scatta il Codice Antimafia

Un episodio inquietante scuote il cuore di Brescia: un uomo di 57 anni ha devastato due negozi nel centro cittadino, scatenando preoccupazione tra commercianti e cittadini. Grazie alle telecamere di sorveglianza, le autorità hanno immediatamente individuato il responsabile e, con l'uso del codice antimafia, sono state emanate misure di prevenzione per garantire la sicurezza pubblica. La determinazione delle forze dell’ordine dimostra come tecnologia e determinazione siano fondamentali per tutelare la comunità .

Un 57enne arrestato a Brescia per furto e danneggiamento grazie alle telecamere. Misure di prevenzione emesse dal Questore. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Brescia, 57enne devasta due negozi in centro: arrestato grazie alle telecamere, scatta il Codice Antimafia

Brescia, 57enne devasta due negozi in centro: arrestato grazie alle telecamere, scatta il Codice Antimafia - Nei suoi confronti, il Questore di Brescia ha emesso un Avviso Orale come misura di prevenzione. In caso di violazione, potrebbe essere applicata la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. Secondo virgilio.it

