Bremer avvicina il suo rientro in campo | Quando il pallone torna… Il difensore brasiliano gasa i tifosi con un video emozionale – VIDEO

Il ritorno di Bremer si avvicina e i tifosi juventini possono quasi sentirlo in campo. Il difensore brasiliano, attraverso un emozionante video sui social, trasmette tutta la sua determinazione e passione, alimentando l’entusiasmo intorno al suo rientro. Con uno sguardo rivolto al Mondiale per Club, il suo messaggio scalda i cuori e riaccende la speranza di una ripresa vincente. La Juve può contare nuovamente su di lui.

Bremer è sempre più vicino al ritorno in campo con la maglia della Juve: lanciato un messaggio social che “scalda” i tifosi attraverso un VIDEO. Il difensore della Juve Gleison Bremer continua a essere protagonista sui social e a supportare tutto il mondo bianconero. L’ultimo post su Instagram è un video, che lo avvicina sempre di più al ritorno in campo in vista del Mondiale per Club. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Juventus (@juventus) PAROLE – « Cadi, lotti, ti rialzi. E quando torna il pallone, io torno sul mio cammino ». .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Bremer avvicina il suo rientro in campo: «Quando il pallone torna…». Il difensore brasiliano gasa i tifosi con un video emozionale – VIDEO

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Bremer Campo Difensore Tifosi

Bremer spinge per il ritorno in campo con la Juve : il messaggio pubblicato sui social fa sognare i tifosi bianconeri – FOTO - Gleison Bremer non sta più nella pelle e sogna il suo ritorno in campo con la Juventus. Un messaggio sui social ha acceso l'entusiasmo dei tifosi bianconeri, mentre il difensore brasiliano prosegue con determinazione la sua tabella di marcia per tornare a difendere i colori della sua squadra.

?#Bremer in campo col pallone e la #Juve posta: "Lavori in corso" Partecipa alla discussione

Bremer, parole da Juve: “Vietato accontentarsi”. E sul Mondiale per Club… - Le dichiarazioni da leader del difensore brasiliano scaldano i tifosi bianconeri. Poi lascia un indizio sul ritorno in campo ... Secondo msn.com

Bremer continua ad avvicinare il suo rientro in campo: l’ultimo contenuto social che lo ritrae manda in estati tutti i tifosi bianconeri! – FOTO - Bremer è sempre più vicino al rientro in campo! L’ultimo scatto pubblicato sui proprio profili social manda in visibilio tutti i tifosi della Juve Gleison Bremer vede sempre più da vicino il suo rient ... Da juventusnews24.com

Juventus, l’ultimo messaggio di Bremer: tifosi increduli - Con i se e con i ma non si cantano messe eppure la Juventus ha più di qualche rimpianto. Con un Bremer in più, infatti, chissà dove sarebbe arrivato il club bianconero ed anche Thiago Motta che magari ... calcionow.it scrive

Pazzesco in Friburgo-Juve, tifosi lanciano un in campo che sfiora Bremer! VIDEO