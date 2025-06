Brancale porta l' estate in città | a Piazza Castello l' Anema e core tour

Serena Brancale porta l’estate in città con il suo magico “Anema e Core Tour” a Piazza Castello ad Avellino. Dopo aver conquistato palcoscenici internazionali e il sold out napoletano, l’artista torna a incantare il pubblico con la sua musica travolgente, creando un’atmosfera unica che promette di diventare l’evento imperdibile dell’estate. Non mancate all’appuntamento, perché questa sarà una serata da ricordare!

Serena Brancale anticipa l’estate ad Avellino con un concerto imperdibile nella nuova piazza Castello. Dopo le tappe intercontinentali a Shanghai, Pechino e Seoul, e il sold out di fine maggio al Palaparthenope di Napoli, Brancale torna ad incantare il pubblico con il suo “Anema e Core Tour”. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Brancale porta l'estate in città: a Piazza Castello l'”Anema e core tour”

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Brancale Estate Piazza Castello

Serena Brancale accende l’estate di Avellino - Serena Brancale, voce irresistibile della scena musicale italiana, si prepara a infiammare l’estate di Avellino.

Radio Kiss Kiss in tour a Torino: in piazza Castello porta la musica di Ghali, Baby K, Serena Brancale, Fred De Palma Partecipa alla discussione

Brancale porta l’estate in città - Serena Brancale anticipa l’estate ad Avellino con un concerto imperdibile nella nuova piazza Castello. Dopo le tappe intercontinentali a Shanghai, Pechino e Seoul, e il sold out di fine maggio al ... Da irpinia24.it

Piazza Castello “Anema e core”: con Serena Brancale inizia l’estate ad Avellino - Serena Brancale ad Avellino La sua anima jazz e il suo cuore mediterraneo hanno abbracciato l’Italia intera, facendo conoscere la sua voce inconfondibile e la sua grande carica magnetica Dal 30 maggio ... irpinianews.it scrive

Avellino, Serena Brancale apre l'estate in città: concerto a piazza Castello - Il 14 giugno concerto nella piazza antica della città con la cantante Avellino. Serena Brancale arriva ad Avellino con un concerto in piazza Castello a due passi dal cuore antico della città. L'evento ... Scrive msn.com

DopoFestival 2025 - Serena Brancale canta Baccalà