Braglia | No di Fabregas all’Inter? Certe big non sono più piazze ambite

Il calcio italiano sta vivendo una fase di riflessione e cambiamento, con alcuni club che sembrano aver perso il loro appeal internazionale. Simone Braglia analizza le recenti scelte strategiche dell’Inter e delle grandi squadre, evidenziando come il mancato arrivo di Fabregas e il rifiuto di Conte alla Juventus siano segnali di un nuovo scenario. Se certi big non sono più allettanti, ci chiediamo: quale sarà il futuro del nostro calcio?

Braglia si esprime sul mancato arrivo di Cesc Fabregas all’Inter, che poi ha voltato pagina individuando in Chivu il giusto erede di Inzaghi. CALO DI APPEAL – Simone Braglia a Tmw Radio si esprime così sulle ultime vicissitudini nella panchina dell’Inter: « Bisogna sempre aspettare a dare giudizi, ma penso che si debba far riflettere tantissimo il no di Fabregas così come quello di Conte alla Juve. Se certi personaggi dicono no a certe big, vuol dire che non sono più piazze così ambite. E quindi bisogna pensare alla conduzione di certe società. Fabregas a Como detta il mercato e sceglie col ds i giocatori giusti. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Braglia: «No di Fabregas all’Inter? Certe big non sono più piazze ambite»

In questa notizia si parla di: Braglia Fabregas Inter Certe

IL COMMENTO - Braglia: "Sfida delicatissima con la Norvegia per la nostra Nazionale, spero in Donnarumma" - Simone Braglia, ex portiere, è intervenuto a Maracanà su TMW Radio: "ha detto che gli manca la Nazionale? Quando esci da un certo giro e vai in un campionato sconosciuto, poi per rientrare non è sempl ... Da napolimagazine.com

Ultimatum a Fabregas: 48 ore per il sì. Ottimismo Inter, deve essere lui a forzare col Como - Il prescelto per sostituire Inzaghi è il tecnico del Como che oggi incontrerà la dirigenza per cercare di liberarsi per l'Inter ... Si legge su fcinter1908.it

Bivio Fabregas: prendere il volo o aspettare? Con l’Inter il mercato sarà un argomento delicato - Il tecnico è nell'isola felice Como ma è tentato dalla proposta dell'Inter che lo metterebbe a capo del nuovo progetto tecnico ... Da fcinter1908.it