Botte tra ultras della stessa squadra a Modica scattano due Daspo | aste spintoni e bottiglie in campo

Un episodio inquietante scuote il mondo dello sport a Modica: due ultras della stessa squadra coinvolti in una violenta rissa, scatenando disordini e rischi per la sicurezza. Per garantire la tranquillità negli stadi, scattano i primi DASPO, segnando un importante passo verso un ambiente più sicuro e rispettoso. La lotta contro la violenza negli eventi sportivi non si ferma: ora più che mai, tutela e rispetto devono prevalere.

Due ultras modicani sanzionati con D.A.SPO. per disordini durante una partita a Modica. Provvedimenti per garantire la sicurezza negli stadi. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Botte tra ultras della stessa squadra a Modica, scattano due Daspo: aste, spintoni e bottiglie in campo

Botte tra ultras della stessa squadra a Modica, scattano due Daspo: aste, spintoni e bottiglie in campo - Due ultras modicani sanzionati con D.A.SPO. per disordini durante una partita a Modica. Provvedimenti per garantire la sicurezza negli stadi. Scrive virgilio.it

Ultras modicani litigano tra loro: questore emette due Daspo - Oltre ai due modicani il questore di Ragusa ha emesso un Daspo fuori contesto per un ragusano con precedenti penali per il reato di rapina ... Riporta ragusah24.it

Modica Calcio – Elettra Marconia. Il Questore emette tre D.A.SPO - Modica - Il Questore di Ragusa ha applicato il provvedimento di D.A.SPO. a due ultras modicani responsabili di disordini durante l’incontro di calcio tra le ... Segnala radiortm.it

