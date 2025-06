Bosnia ed Erzegovina-San Marino | sfida calda nelle qualificazioni Mondiali

Prepariamoci a un’avventura infuocata sotto il sole di Zenica, dove Bosnia ed Erzegovina e San Marino si sfideranno in una partita di qualificazione ai Mondiali che promette emozioni forti. Con temperature oltre i 30°C e uno stadio gremito, questa sfida si preannuncia come una battaglia di pura volontà e passione. Chi emergerà vittorioso? Scopriamolo insieme, perché ogni minuto sarà una prova di resistenza e cuore.

Sarà una partita calda quelle che metterà a confronto oggi Bosnia ed Erzegovina e San Marino, entrambe alla terza uscita nelle qualificazioni ai Mondiali che si disputeranno il prossimo anno in Canada, Messico e Stati Uniti. In primis per le temperature, annunciate ben oltre la soglia dei 30 gradi alle 15 di oggi, quando è programmato il fischio d’inizio allo stadio Bilino Polje di Zenica. Inoltre, l’impianto bosniaco è annunciato esaurito in ogni ordine di posto: circa 15.000 persone spingeranno i padroni di casa verso il successo. "Le temperature da noi sono più miti, è vero, ma non voglio alibi e ancor meno voglio darne ai giocatori – dice il commissario tecnico Roberto Cevoli – Al di là di questo ci siamo preparati bene e cercheremo di fare una buona partita come sempre. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net