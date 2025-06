Borsa | settore immobiliare tonico grazie al nuovo taglio della BCE

Il settore immobiliare domestico si distingue in Europa, chiudendo una settimana positiva grazie al recente taglio dei tassi da parte della BCE. Questa mossa rafforza il mercato delle abitazioni e dei mutui, confermando la strategia della Banca Centrale Europea di sostenere l’economia. L’appuntamento più atteso della settimana ha segnato un momento chiave: la decisione di abbassare ulteriormente i tassi, alimentando speranze di crescita e stabilità nel settore.

Il settore immobiliare domestico chiude la settimana nel complesso positiva, facendo meglio del settore a livello europeo. A dare una spinta al comparto ha contribuito l'ultimo taglio dei tassi della BCE, che continua a sostenere il mercato delle abitazioni ed i mutui, che sono strettamente legati. La BCE taglia ancora i tassi d'interesse. L'appuntamento più importante della settimana è stato cn la Banca centrale europea che, come ampiamente atteso, ha tagliato il costo del denaro di 25 punti base, portando il tasso sui depositi al 2%, un livello che risulta sulla parte alta della fascia di neutralità dei tassi d'interesse.

