Borgo | Fermato ubriaco alla guida aggredisce carabiniere con un pugno | arrestato quarantenne

Un episodio che mette in evidenza i pericoli dell’alcol al volante e l’importanza della sicurezza stradale. Un quarantenne, fermato dai carabinieri con un tasso alcolemico tre volte superiore al limite, ha reagito aggressivamente, aggredendo un militare con un pugno. La sua lucidità apparente si è sgretolata di fronte alla legge, portandolo all’arresto. La vicenda evidenzia come l’irreversibile rischio di guidare sotto l’effetto dell’alcol possa sfociare in situazioni drammatiche e imprevedibili.

Lucido, considerato il tasso alcolemico tre volte superiore al limite consentito (1,8 grl), quasi certamente non lo era quando si è messo alla guida della propria auto. Ma è stato quando i carabinieri ne hanno accertato le condizioni psicofisiche alterate, dopo averlo fermato la sera scorsa in. 🔗 Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - Borgo | Fermato ubriaco alla guida, aggredisce carabiniere con un pugno: arrestato quarantenne

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Fermato Guida Borgo Ubriaco

Fermato alla guida con documento falso: denunciato 37enne - Un 37enne extracomunitario è stato denunciato dalla Polizia di Stato di Benevento per guida con documento falso.

Ubriaco alla guida interrompe per tre volte l’alcol test: denunciato - Controlli serrati sulle strade del Ternano. Tre in tutto le denunce e i ritiri di patente scattati negli ultimi giorni. Guida in stato di ebbrezza In particolare, nella notte tra il 28 e il 29 maggio, ... Segnala umbria24.it

Alla guida ubriaco, fermato dalla Polizia - Un giovane, alle prime luci dell'alba, é stato fermato fuori dal centro abitato di Isernia mentre era alla guida della sua auto. Il ragazzo é apparso in stato confusionale. Sottoposto ai ... Riporta rainews.it

Fermato alla guida ’ubriaco’. Ma l’alcoltest è difettoso, archiviato: "Molti casi simili in tutta Italia" - Con questa motivazione il gip di Firenze lo scorso mercoledì ha disposto l’archiviazione del procedimento a carico di un uomo – difeso dall’avvocato Fabio Clauser – che era stato fermato ... Segnala lanazione.it

VIDEO-CHOC: CARABINIERE AGGREDITO A ROMA