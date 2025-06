Bordata clamorosa a Koopmeiners e alla Juventus | Non sono fenomeni

Una bordata senza mezzi termini ha colpito Koopmeiners e, di riflesso, la Juventus, evidenziando come non siano dei fenomeni indiscussi. La presa di posizione è arrivata forte e chiara, rafforzando la posizione della società in un momento di incertezze e punti interrogativi. Dopo il no di Conte e il sostegno a Tudor, i tifosi si chiedono quale sarà il futuro di questa squadra e se riuscirà a ritrovare la strada della vittoria.

La presa di posizione non √® tardata ad arrivare e si √® concretizzata in una vera e propria stilettata ai bianconeri. Ecco cosa √® successo Tanti punti interrogativi in casa Juventus. Dopo aver incassato il no di Antonio Conte, che ha deciso di continuare il suo progetto al Napoli, i bianconeri ‚Äď nella persona di John Elkann ‚Äď hanno ribadito la propria fiducia a Igor Tudor. Oltre a guidare la ‚ÄėVecchia Signora‚Äô al Mondiale per Club, il tecnico croato √® dunque destinato a prolungare la sua esperienza all‚Äôombra della Mole anche nella prossima stagione. (LaPresse) ‚Äď Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it ¬© Calciomercato.it - Bordata clamorosa a Koopmeiners e alla Juventus: ‚ÄúNon sono fenomeni‚ÄĚ

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Juventus Bordata Clamorosa Koopmeiners

Cassano, che bordata all‚ÄôInter! ¬ęSe ti manca personalit√† rimedi batoste. √ą stata un‚Äôesibizione del Psg, anche la Juventus con Allegri‚Ķ¬Ľ - Antonio Cassano non ha risparmiato critiche all'Inter dopo la sconfitta in finale di Champions contro il PSG, evidenziando una mancanza di personalit√† che porta a subire sempre batoste.

Bordata clamorosa a Koopmeiners e alla Juventus: ‚ÄúNon sono fenomeni‚ÄĚ - Juventus bocciata in toto: l'annuncio spariglia le carte e affossa completamente i bianconeri. I calciatori nel mirino. calciomercato.it scrive

Pagellone Juve: Locatelli leader, enigma Koopmeiners, identità Tudor - Voti e giudizi dei bianconeri che hanno raggiunto l'obiettivo minimo della qualificazione in Champions grazie al quarto posto in campionato: le delusioni e i migliori ... Scrive tuttosport.com

Pagina 24 | Pagellone Juve: Locatelli leader, enigma Koopmeiners, identità Tudor - Voti e giudizi ai bianconeri che hanno raggiunto l'obiettivo minimo della qualificazione in Champions grazie al quarto posto in campionato: le delusioni e i migliori ... tuttosport.com scrive

Venezia-Juventus 2-3 - RIMONTA CLAMOROSA AL PENZO LOCATELLI SU RIGORE TRASCINA TUDOR IN CHAMPIONS!!