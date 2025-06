Boom Milan colpo da 20 milioni | Allegri gongola ancora

Il Milan si prepara a sorprendere ancora, pronto a investire 20 milioni per potenziare la rosa di Allegri e creare un team vincente fin da subito. Con una strategia opposta a quella dell’Inter, i rossoneri puntano sulla concretezza e sul colpo rapido, mirando a costruire un progetto solido e competitivo. Ma cosa manca ancora per chiudere l’affare e assicurarsi il rinforzo decisivo? La risposta sta nel dettaglio che farà la differenza.

Il Milan pronto ad investire in termini concreti per potenziare la rosa di Allegri. In cantiere un colpo da 20 milioni: cosa manca per chiudere. Un instant team, capace di vincere subito al primo tentativo. Il Milan, sul mercato, è pronto a seguire una strategia diametralmente diverso rispetto a quella dell'Inter. I nerazzurri, durante l'estate, cercheranno di regalare a Cristian Chivu una serie di talenti in rampa di lancio (rivendibili in futuro). I rossoneri, invece, si sono messi alla ricerca di elementi esperti, dotati di grande esperienza in ambito internazionale, in grado di rendersi subito utili alla causa.

