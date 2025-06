Bonus rette centri estivi | pubblicata la graduatoria provvisoria

Ottima notizia per le famiglie: è stata pubblicata la graduatoria provvisoria del Bonus Rette Centri Estivi, un aiuto concreto per alleggerire le spese di educazione e svago dei nostri giovani. L'Ufficio di Piano del Distretto Sud Est ha reso disponibile l'elenco suddiviso per comune di residenza, dando così a tutte le famiglie la possibilità di accedere a questo sostegno fondamentale. Scopri se rientri tra i beneficiari e approfitta di questa opportunità per il benessere dei tuoi figli.

L'Ufficio di Piano del Distretto Sud Est ha pubblicato la graduatoria provvisoria delle famiglie, suddivisa per comune di residenza, che sono risultate dei contributi (“Progetto conciliazione vita-lavoro 2025”), per l'abbattimento delle rette di frequenza per i minori dai 3 ai 13 anni, e fino a. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Bonus rette centri estivi: pubblicata la graduatoria provvisoria

