Bonelli green | non ho condizionatore e faccio docce molto brevi

Se anche tu sei attento al risparmio idrico come Bonelli Green, sai quanto sia importante adottare semplici abitudini quotidiane. Limitare il tempo sotto la doccia a pochi minuti, infatti, non solo riduce lo spreco d’acqua, ma contribuisce anche a proteggere il nostro pianeta. In un’epoca in cui ogni gesto conta, ogni piccolo passo può fare una grande differenza: scopri come ottimizzare il consumo idrico senza rinunciare al comfort.

''Non voglio sprecare acqua e quindi sto sotto la doccia al massimo 3 o 4 minuti, non sono uno di quelli che ci impiegano 20 minuti a lavarsi''. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Bonelli “green”: non ho condizionatore e faccio docce molto brevi

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Bonelli Green Condizionatore Faccio

Bonelli (Avs): «Niente aria condizionata e docce brevi. Lo spreco è odioso. E dal 2005 non ho un'automobile» - Il deputato dopo le risposte a "Un giorno da pecora": «Sbagliato ridurre certe questioni a una macchietta. Sono scelte private. E a mia figlia dico: "Sotto la doccia mezz'ora non ci puoi stare"» ... Da msn.com

Bonelli: “Lei e Donald, stesso obiettivo: indebolire l’Europa e il Green deal” - «Il primo riguarda l’indebolimento delle normative europee, il secondo lo smantellamento del Green deal che stanno facendo sia Trump sia Meloni. Il terzo è la volontà dell’Italia di ... Si legge su repubblica.it

Bonelli,al congresso European green ok risoluzione su pace in MO - Al Congresso degli European Green che si è concluso oggi a Dublino ... Lo afferma il co-portavoce di Europa Verde Angelo Bonelli insieme alla coordinatrice della Direzione Nazionale Luana ... Da ansa.it

Protesta a Torino, Paragone alla Polizia: «Sono un senatore, o mi fate passare o mi arrestate»