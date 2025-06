Bombardamenti nella Striscia di Gaza | 22 vittime e decine di feriti

La spirale di violenza nella Striscia di Gaza si fa sempre più drammatica, con 22 vite spezzate e decine di feriti nelle recenti operazioni militari. La sofferenza si diffonde tra civili innocenti, vittime di un conflitto che sembra non trovare fine. È urgente un intervento internazionale per fermare questa escalation e proteggere chi è colpito nel cuore di una delle zone più martoriate del mondo.

Ventidue persone sono rimaste uccise nelle prime ore di oggi in bombardamenti e scontri a fuoco con israeliani in diverse zone della Striscia di Gaza. Lo riferisce l'agenzia palestinese Wafa. Sono 12 le vittime e più di 40 i feriti nel bombardamento che ha colpito tende per sfollati a ovest di Khan Yunis, tra cui quattro membri di una famiglia, padre, madre e i loro due figli. Sette le vittime di un bombardamento su un'abitazione che ospitava sfollati a ovest della città di Gaza. Cinque persone sono morte e altre sono rimaste ferite negli scontri a fuoco dell'esercito israeliano nei pressi di un centro di soccorso a ovest di Rafah. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Bombardamenti nella Striscia di Gaza: 22 vittime e decine di feriti

