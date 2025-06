Bomba Osimhen dall’Inghilterra | Fissate le visite con l’Al-Hilal Cosa sta succedendo

Le ultime ore sono infuocate nel calciomercato internazionale: Victor Osimhen, stella del Napoli, sembra ormai ai dettagli finali con l’Al-Hilal. Secondo fonti inglesi, l’attaccante nigeriano ha già fissato le visite mediche con il club arabo, segnando un passo decisivo verso un trasferimento clamoroso. Cosa sta succedendo? Scopriamo tutti gli aggiornamenti e le possibili conseguenze di questa trattativa che potrebbe rivoluzionare il panorama calcistico.

L’attaccante nigeriano, secondo una fonte inglese, avrebbe già fissato le visite mediche con il club arabo: le ultimissime con tutti gli aggiornamenti Arrivano notizie clamorose sul futuro di Victor Osimhen. Sono ore caldissime per il nigeriano, che appare sempre più vicino all’Al-Hilal. Già nella serata di ieri, vi avevamo riportato di un’apertura da parte dell’attaccante nei confronti del club arabo, che aveva presentato un’offerta economica che aveva convinto il giocatore. Restava da trovare un accordo con il Napoli per il costo del cartellino. L’Al-Hilal aveva prima offerto 65 milioni più 5 di bonus, per poi alzare la proposta a 70 milioni netti. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Bomba Osimhen dall’Inghilterra: “Fissate le visite con l’Al-Hilal”. Cosa sta succedendo

