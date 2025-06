Bologna vince ancora a Milano è in finale con Brescia Olimpia il fallimento ora è completo

Bologna conquista ancora Milano, portandosi in finale contro Brescia: il sogno di Olimpia si sgretola, segnando il fallimento definitivo. Shengelia e Cordinier sono i protagonisti che trascinano la Virtus in gara 4, mentre l'EA7 si affida solo a Mirotic, interrompendo la serie dei tre scudetti consecutivi. È un cambiamento epocale nel panorama del basket italiano, che promette emozioni e sorprese inattese. La storia si scrive ora, e il futuro è tutto da scoprire.

Shengelia e Cordinier trascinano la Virtus in gara 4. L'EA7 è solo Mirotic e dopo tre scudetti consecutivi abdica nel peggiore dei modi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Bologna vince ancora a Milano, è in finale con Brescia. Olimpia, il fallimento ora è completo

