Bologna | Calendario Serie A 2024 tra Roma Milan e sfide europee

Il campionato di Bologna 2024 si preannuncia come una sfida avvincente, con un inizio tra i più impegnativi e un finale da cardiopalma. Tra trasferti a Roma e Milano, il debutto casalingo col Como di Fabregas e una sessione finale con big match da brividi, la squadra biancoblù dovrà dimostrare tutta la propria forza. Ma fortunatamente, da agosto a maggio, ci saranno anche momenti di tregua e occasioni per respirare...

Partenza di campionato ad alto coefficiente di difficoltà, con i due viaggi in casa di Roma e Milan e in mezzo il debutto al Dall’Ara col Como di Fabregas. E nel finale di stagione, tra aprile e maggio, la salita addirittura s’impenna. Con una sequenza da brividi: Juve, Roma, Cagliari, Napoli, Atalanta e Inter nelle ultime sei giornate. Per fortuna, per la regola che tocca affrontarle tutte, da agosto a maggio ci saranno anche passaggi morbidi: per quanto potranno esserlo partite di campionato incastrate tra le sfide di Coppa Italia, Supercoppa Italiana ed Europa League. Ieri a Parma, al Festival della Serie A organizzato dalla Lega Serie A, era il giorno del sorteggio del calendario, mai svelato così in anticipo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net