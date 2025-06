Bologna Beukema | "Voglio giocare la Champions Interesse di Inter e Napoli? Se il treno passerà"

Sam Beukema, difensore del Bologna, ha rivelato il suo desiderio di giocare in Champions League, esprimendo l’interesse di Inter e Napoli. Con una frase che suona come un invito a non perdere il treno, il giovane talento olandese si mette in gioco, lasciando intuire che il suo futuro potrebbe dipendere da questa opportunità. La domanda è: il treno della Champions passerà davvero?

Sam Beukema, difensore del Bologna, ha parlato ai microfoni di ESPN.nl e si è soffermato in particolare sul suo futuro. Queste le dichiarazioni:. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: Quot Bologna Beukema Voglio

Bologna, Italiano: "Coppa Italia meritata e incredibile, la dedico alla famiglia di Joe Barone" - Vincenzo Italiano esprime la sua gioia per la vittoria della Coppa Italia, dedicandola con emozione alla famiglia di Joe Barone.

Non solo #Beukema per la difesa, al #Napoli è stato proposto anche Fikayo #Tomori. Quest'ultimo potrebbe essere sacrificato dal #Milan, al prezzo giusto. #Calciomercato #transfers. Partecipa alla discussione

Primi contatti tra #Napoli e #Bologna per #Beukema Partecipa alla discussione

Bologna, Beukema: "Voglio giocare la Champions. Interesse di Inter e Napoli? Se il treno passerà..." - Sam Beukema, difensore del Bologna, ha parlato ai microfoni di ESPN.nl e si è soffermato in particolare sul suo futuro. Queste le dichiarazioni: `Champions League?. Secondo calciomercato.com

Bologna preoccupato: per Lucumi c’è una clausola, ma per Beukema... - Con 28 milioni il difensore colombiano sarà libero di andare, mentre sull'olandese c'è il pressing di diverse big: tutti i dettagli ... Segnala msn.com

Pagina 0 | Bologna preoccupato: per Lucumi c’è una clausola, ma per Beukema... - Con 28 milioni il difensore colombiano sarà libero di andare, mentre sull'olandese c'è il pressing di diverse big: tutti i dettagli ... Segnala corrieredellosport.it