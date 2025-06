Body Positive Catwalk una sfilata per abbattere i pregiudizi e dare dignità a tutti i corpi

Preparati a un evento unico nel suo genere: il Body Positive Catwalk a Milano, una sfilata che sfida stereotipi e celebra ogni corpo con dignità e orgoglio. Dalle 18 in piazza Duomo, un momento di empowerment aperto a tutti, perché solo spogliandoci dai pregiudizi possiamo riscoprire la nostra vera essenza. Unisciti a noi e ricorda: siamo tutti esseri umani, meritevoli di rispetto e amore. Continua a leggere.

L'appuntamento è a Milano in piazza Duomo dalle 18: un evento aperto a tutti: "Ci spogliamo dai pregiudizi per ricordarci che siamo solo esseri umani". 🔗 Leggi su Fanpage.it

