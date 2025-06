Bocconi avvelenati | dopo le segnalazioni avviato il monitoraggio

Dopo le numerose segnalazioni di bocconi avvelenati nel viale di Villa Gavotti, a Sestri Ponente, si è attivato immediatamente un rigoroso monitoraggio. Gli agenti del nucleo di vigilanza faunistico-ambientale della Regione Liguria, supportati da esperti e forze dell’ordine, hanno condotto controlli approfonditi per garantire la sicurezza dei cittadini e tutelare la fauna locale. La collaborazione tra istituzioni è fondamentale per contrastare questo grave fenomeno e preservare il nostro territorio.

Dopo l'allarme arrivano i controlli: nel viale di Villa Gavotti, a Sestri Ponente, dove diversi cittadini hanno segnalato possibili bocconi avvelenati, è stato effettuato un sopralluogo da parte degli gli agenti del nucleo di vigilanza faunistico-ambientale della Regione Liguria, con il supporto.

