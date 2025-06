Boban punge | Inter? Il 3-5-2 non mi piace e si sono visti i limiti con il PSG Il ciclo di Inzghi? Dico questo

Redazione Boban analizza gli ultimi anni dell’Inter di Simone Inzaghi, evidenziando i successi e i limiti emersi, soprattutto con il modulo 3-5-2 e le sfide contro il PSG. La sua riflessione, ricca di esperienza e passione, invita a considerare i prossimi passi per la squadra nerazzurra. La domanda che ora sorge è: quale sarà il futuro dell’Inter?

Boban commenta gli ultimi anni dell’Inter di Simone Inzaghi: il commento dell’ex calciatore del Milan. Intervistato da Sky Sport, Boban ha parlato anche dell’ Inter di Simone Inzaghi. Le dichiarazioni: IL CICLO – « Il ciclo di Inzaghi all’Inter? E’ stato un percorso importante, di successo. Da milanista, non posso certo piangere per la finale. D’altra parte, umanamente sono davvero vicino a tutti gli interisti, ma anche a giocatori e allenatore, perché è una sconfitta troppo pesante per la stagione che hanno fatto. Non l’hanno meritata, hanno fatto una stagione piena dall’inizio alla fine. Nella lotta scudetto, l’Inter ha commesso alcune leggerezze nell’approccio a certe partite ed è giusto che si critichi un po’ per questo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Boban punge: «Inter? Il 3-5-2 non mi piace e si sono visti i limiti con il PSG. Il ciclo di Inzghi? Dico questo»

