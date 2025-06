Boban ne ha per tutti | Alla Juve alcuni sono stati etichettati fenomeni ma… Pensavo Thiago Motta creasse una grandissima squadra è stato troppo scientifico Su Tudor vi dico questa cosa

Durante il Festival della Serie A, Zvonimir Boban ha analizzato la Juventus, evidenziando come alcuni talenti siano stati sopravvalutati e sottolineando le sfide di un mercato non eccezionale. Con il suo stile diretto e approfondito, l’ex calciatore del Milan ha offerto spunti interessanti su Thiago Motta e Tudor, rivelando aspetti nascosti delle strategie tattiche e di mercato delle squadre di Serie A. Un’analisi che invita a riflettere sul vero valore dei protagonisti del calcio italiano.

Boban, ex calciatore del Milan, è intervenuto al Festival della Serie A parlando anche di Juventus, di Thiago Motta e di Tudor. Durante il Festival della Serie A, Zvonimir Boban ha parlato anche di Juventus. Queste le parole dell’ex giocatore del Milan. THIAGO MOTTA – «C’è stata una sopravvalutazione della rosa e non è stato fatto un mercato eccezionale. Alcuni sono stati etichettati dei fenomeni ma sono dei bravi giocatori. Koopmeiners non è un fuoriclasse. Thiago Motta è stato troppo sistematico, scordandosi di esser stato un giocatore di intelligenza superiore. È diventato scientifico, poco sangue, poca comunicazione vera. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Boban ne ha per tutti: «Alla Juve alcuni sono stati etichettati fenomeni ma… Pensavo Thiago Motta creasse una grandissima squadra, è stato troppo scientifico. Su Tudor vi dico questa cosa»

