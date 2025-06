Boban | Inter servono giocatori freschi 3-5-2? A certi livelli fatichi

Zvonimir Boban riflette sulla recente eliminazione dell’Inter in Champions League, sottolineando come per tornare ai vertici servano acquisti di qualità e giocatori freschi. L’ex campione boccia il 3-5-2, ritenuto inadatto ai livelli attuali, e invita la squadra a non perdere coraggio. La strada è lunga, ma con le giuste scelte l’Inter può risorgere e tornare protagonista sui palcoscenici europei.

Boban parla dell'Inter che dovrà necessariamente rialzarsi dopo la finale di Champions League. L'ex giocatore poi boccia il 3-5-2. FINALE COL PSG – Zvonimir Boban ritorna sulla settimana di Champions League di una settimana fa: « È stato un percorso importante, di successo. Da milanista, non posso certo piangere per la finale. D'altra parte, umanamente sono davvero vicino a tutti gli interisti, ma anche a giocatori e allenatore, perché è una sconfitta troppo pesante per la stagione che hanno fatto. Non l'hanno meritata. Nella lotta scudetto, l'Inter ha commesso alcune leggerezze nell'approccio a certe partite ed è giusto che si critichi un po' per questo.

