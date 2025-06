Boban duro sulla Juventus | "Senza un ds sarà un fallimento Tanti giocatori sono stati definiti fenomeni ma"

Zvonimir Boban parla senza mezzi termini della Juventus, sottolineando come l'assenza di un direttore sportivo possa compromettere gravemente il futuro della squadra. Con la sua esperienza e passione, il commentatore mette in luce le sfide e le speranze che si intrecciano in questa stagione cruciale, ricordandoci che il successo dipende anche dalla gestione strategica e dalla capacità di valorizzare i talenti. La situazione bianconera si gioca tutto ora, e le parole di Boban ci invitano a riflettere sui prossimi passi.

Zvonimir Boban è stato ospite al Festival della Serie A e ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla stagione della Juventus: L`IMPORTANZA. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Boban Juventus Duro Quot

Boban avvisa la Juventus: "Comolli? I dati da soli non bastano, ci vuole fiuto e bisogna vedere i calciatori" - Zvonimir Boban, ex stella del Milan e attuale presidente della Dinamo Zagabria, mette in guardia la Juventus: i dati non sono sufficienti, serve anche il fiuto nel valutare i calciatori.

Boban, che attacco alla Juve: "Fenomeni? Non credo..." - L'ex calciatore e dirigente del Milan ha parlato anche dell'Inter e non ha lesinato parole d'elogio per Fabregas ... corrieredellosport.it scrive

Boban distrugge un giocatore della Juventus: le foto - Microsoft e i fornitori di terze parti usano i cookie per l'archiviazione e l'accesso a informazioni, quali gli ID univoci, per distribuire, gestire e migliorare servizi e annunci. Se si accetta ... Lo riporta msn.com

Boban brutale sul giocatore Psv: “Cos’è sta roba? Scappi di notte e la baci” - L'assenza improvvisa di Walter Benitez a poche ore dall'inizio della partita di Champions League contro la Juventus ha sorpreso molti, generando così una serie di reazioni contrastanti. Da tuttosport.com

Conte squalificato?